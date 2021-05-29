Девід Духовни продає квартиру за 7,5 мільйона доларів: що в ній особливого

Відомий американський актор Девід Духовни виставив на продаж свої апартаменти на Манхеттені в Нью-Йорку. Розкішна квартира розташовується на 19 поверсі.

Зірка "Секретних матеріалів" хоче отримати за нерухомість 7,5 мільйона доларів (близько 206 мільйонів гривень). Як вона виглядає – дивіться нижче.

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Що відомо про квартиру Духовни

Розкішне житло Девід Духовни придбав у 2012 році за 6 мільйонів доларів (165 мільйонів гривень). У просторій квартирі є 3 спальні та 3 ванні кімнати. Родзинка зіркового житла – неймовірний вид, який відкривається на Центральний парк з вікон 19-го поверху.

З квартири Духовни відкривається приголомшливий вид на Центральний парк Нью-Йорка / Фото realtor

У квартирі – великі вікна, високі стелі та дерев'яна підлога. Крім того, є власна тераса й ліфт. У будівлі, де розташована квартира, цілодобова охорона та консьєрж, бібліотека, пральня та тренажерний зал.

Актор купив квартиру у 2012 році / Фото realtor

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Як виглядає розкішне житло Девіда Духовни на Манхеттені​ / Фото realtor.com