Звезда "Секретных материалов" хочет получить за недвижимость 7,5 миллиона долларов (около 206 миллионов гривен). Как она выглядит – смотрите ниже.

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Что известно о квартире Духовны

Роскошное жилье Дэвид Духовны приобрел в 2012 году за 6 миллионов долларов (165 миллионов гривен). В просторной квартире есть 3 спальни и 3 ванные комнаты. Изюминка звездного жилья – невероятный вид, который открывается на Центральный парк из окон 19-го этажа.

Из квартиры Духовны открывается потрясающий вид на Центральный парк Нью-Йорка / Фото realtor

В квартире – большие окна, высокие потолки и деревянные полы. Кроме того, есть собственная терраса и лифт. В здании, где расположена квартира, круглосуточная охрана и консьерж, библиотека, прачечная и тренажерный зал.

Актер купил квартиру в 2012 году / Фото realtor

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Как выглядит роскошное жилье Дэвида Духовны на Манхэттене / Фото realtor.com