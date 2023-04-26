Скільки коштує незаселений острів біля узбережжя Шотландії

Цей дикий острів біля західного узбережжя Шотландії шукає нового власника. Хоч там немає жодних умов для життя, багато людей зацікавлені в купівлі.

Дістатися до острова теж досить важко – лише на човні або вбрід. Він з'явився на ринку за 186 тисяч доларів.

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Острів зацікавив людей з багатьох країн

Агент з лістингу острова Барлокко розповів, що наразі є багато потенційних покупців. Він здивований, адже люди можуть придбати доступніше житло будь-де замість "25 акрів важко заселеної пустелі".

Наразі агент з лістингу отримав щонайменше 50 запитів стосовно купівлі острова. Це люди з Італії, Німеччини, Норвегії, Великобританії та США.



Шотландський острів Барлокко / Фото SWNS

"Єдиною можливістю для будь-кого, хто бажає залишитися на острові, були б автономні рішення, такі як сонячна енергія", – сказав Коррі. Він пояснив це тим, що захист навколишнього середовища не дозволяє власникам будувати на острові, що їм заманеться.

На думку агента з лістингу, така цікавість до острова значною мірою виникла через бажання "відновити зв'язок із землею".

Опинившись там, люди побачать гальковий пляж, заливний ставок для худоби, приголомшливі краєвиди на шотландське небо та "всю нескінченність" чарівної природи.