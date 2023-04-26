Добраться до острова тоже довольно трудно – только на лодке или вброд. Он появился на рынке за 186 тысяч долларов.

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Остров заинтересовал людей из многих стран

Агент по листингу острова Барлокко рассказал, что сейчас много потенциальных покупателей. Он удивлен, ведь люди могут приобрести более доступное жилье где угодно вместо "25 акров тяжело заселенной пустыни".

В настоящее время агент по листингу получил по меньшей мере 50 запросов по поводу покупки острова. Это люди из Италии, Германии, Норвегии, Великобритании и США.



Шотландский остров Барлокко / Фото SWNS

"Единственной возможностью для любого желающего остаться на острове были бы автономные решения, такие как солнечная энергия", – сказал Корри. Он объяснил это тем, что защита окружающей среды не позволяет владельцам строить на востребованном острове.

По мнению агента по листингу, такой интерес к острову в значительной степени возник из-за желания "восстановить связь с землей".

Оказавшись там, люди увидят галечный пляж, заливной пруд для скота, потрясающие виды на шотландское небо и "всю бесконечность" волшебной природы.