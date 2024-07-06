Чоловік придбав ділянку, що розташована поруч із його будинком дитинства у Ферфілді, штат Коннектикут. Він був власником землі протягом десятиліть, хоча йому неодноразово пропонували продати її.

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Американець побачив на своїй ділянці чужий будинок

У 2022 році Деніел відхилив пропозицію в 400 тисяч доларів, як і всі інші, бо завжди хотів залишити землю для своїх дітей.

Про незаплановане будівництво на своїй ділянці дізнався від старого приятеля з рідного міста. Чоловік побачив, що на ділянці вже зведено будинок із чотирма спальнями, який, потребує лише кількох деталей.

Будівництво на завершальній стадії / Скриншот відео

Згідно з позовом, який подав Деніел, шахраї без його відома організували продаж землі та будівництво. Чоловік подав позов проти компанії-забудовника аж за дев'ятьма пунктами.

Забудовник зі свого боку стверджує, що його ошукали. Представники компанії кажуть, що вони "купили" ділянку в людини, яка видавала себе за землевласника. Вони показали підроблений документ, де вказано, що забудовник має законне право продати землю.

Деніел вірить компанії і каже, що йому шкода забудовника. Та в будь-якому разі чоловік претендує на відшкодування збитків і компенсації в сумі до 2 мільйонів доларів.