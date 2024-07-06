Мужчина приобрел участок, расположенный рядом с его домом детства в Ферфилде, штат Коннектикут. Он был владельцем земли в течение десятилетий, хотя ему неоднократно предлагали продать ее.

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Американец увидел на своем участке чужой дом

В 2022 году Дэниел отклонил предложение в 400 тысяч долларов, как и все остальные, потому что всегда хотел оставить землю для своих детей.

О незапланированном строительстве на своем участке узнал от старого приятеля из родного города. Мужчина увидел, что на участке уже возведен дом с четырьмя спальнями, который, требует лишь нескольких деталей.

Строительство на завершающей стадии / Скриншот видео

Согласно иску, который подал Дэниел, мошенники без его ведома организовали продажу земли и строительство. Мужчина подал иск против компании-застройщика аж по девяти пунктам.

Застройщик со своей стороны утверждает, что его обманули. Представители компании говорят, что они "купили" участок у человека, который выдавал себя за землевладельца. Они показали поддельный документ, где указано, что застройщик имеет законное право продать землю.

Дэниел верит компании и говорит, что ему жаль застройщика. И в любом случае мужчина претендует на возмещение убытков и компенсации в сумме до 2 миллионов долларов.