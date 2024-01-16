Житло мрії: у Род-Айленді продають будинок на березі океану з неймовірними краєвидами

В одному з містечок Род-Айленда продають розкішний особняк біля узбережжя Атлантичного океану. Це просто прекрасний будинок у неймовірному місці.

Майже з кожного вікна цього майстерно збудованого особняка видно безмежний океан. Таку розкіш вирішили продати за чималу суму – 9,9 мільйона доларів США.

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Розкішний особняк на березі океану

Будинок під назвою Spindrift має площу 655 квадратних метрів. У ньому облаштували чотири спальні, велику кухню, кафе-бар, вітальню та ванну кімнату. Більшість кімнат дуже просторі й залиті сонячним світлом завдяки панорамним вікнам. Також в особняку є ліфт.

"Він зроблений зі скла і проходить до будинку з боку океану, тому ви завжди можете бачити воду. Ліфт чудово підходить для перенесення сумок і важких речей з одного поверху на інший, оскільки він йде з підвалу на третій поверх", – розповів агент з продажу.

Неймовірний краєвид видно навіть з кухні / Фото Mott & Chace Sotheby's International Realty

З кухні та вітальні можна дістатися на просторе кам'яне патіо. Частина внутрішнього дворика закрита перголою, що дуже доречно в особливо сонячні дні. Навколо будинку є також досить велика галявина, де можна облаштувати відпочинкову зону чи пограти в спортивні ігри.

На думку агента, особняк ідеально підходить для молодої сім'ї з дітьми або для зрілої пари з онуками. Хоча здається, що будинок розташований "віддалено від світу", насправді це не так. Він у містечку, де можна придбати за потреби все необхідне, просто трохи далі від звичного шуму.