Будинок із чотирма спальнями розташований в "природній глушині". Неподалік від нього є океан, до якого йти всього лиш кілька хвилин.

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Дім у футуристичному стилі 1960-х

За словами агентів з нерухомості, житло приваблює покупців через те, що воно нагадує їм будинок на Голлівудських пагорбах. Звідти відкривається приголомшливий вид на затоку Порт-Філіп. У будинку є балкон із обідньою зоною просто неба над верхівками дерев, а також нижня тераса біля басейну, "занурена" в навколишній ліс.

Дім оточений лісом / Фото Realestate

План поверху – чудовий, тут може легко жити сім'я з кількох людей, які матимуть особистий простір. Цікавим місцем у домі є майстерня художника, що розміщена в підвалі. Поряд із зоною для плавання в курортному стилі також є окремий будинок біля басейну.

На верхньому поверсі розташована простора головна спальня з гардеробною та гламурною ванною кімнатою.

Будинок з футуристичними елементами / Фото Ralestate

Зокрема через кути, це виглядає як будиночок футуристів 60-х. Але в ньому також є деякі скандинавські та навіть японські настрої,

– розповідає агент з лістингу.

Напередодні аукціону 6 травня ціна будинку становить 1,65 – 1,78 мільйона доларів.