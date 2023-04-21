Дом с четырьмя спальнями расположен в "естественном захолустье". Недалеко от него находится океан, к которому идти всего несколько минут.

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Дом в футуристическом стиле 1960-х

По словам агентов по недвижимости, жилье привлекает покупателей из-за того, что оно напоминает им дом на Голливудских холмах. Оттуда открывается потрясающий вид на залив Порт-Филипп. В доме есть балкон с обеденной зоной под открытым небом над верхушками деревьев, а также нижняя терраса у бассейна, "погруженная" в окружающий лес.

Дом окружен лесом / Фото Realestate

План этажа – отличный, здесь может легко жить семья из нескольких людей, которые будут иметь личное пространство. Интересным местом в доме есть мастерская художника, расположенная в подвале. Рядом с зоной для плавания в курортном стиле есть отдельный дом у бассейна.

На верхнем этаже расположена просторная спальня с гардеробной и гламурной ванной комнатой.

Дом с футуристическими элементами / Фото Ralestate

В частности, через углы, это выглядит как домик футуристов 60-х. Но в нем также есть некоторые скандинавские и даже японские настроения,

– рассказывает агент по листингу.

В преддверии аукциона 6 мая цена дома составляет 1,65 – 1,78 миллиона долларов.