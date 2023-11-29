Результат приголомшує: як валлієць перетворив колишню вантажівку на затишне житло

Тесля з Вельсу перетворив стару вантажівку для коней на крихітний дім з ванною у стилі спа. Чоловік використовував переважно перероблені матеріали, і попри все, результат вражає.

Все почалося з того, що колишній дипломований геодезист продав свій будинок, щоб розрахуватися з усіма боргами. Тоді купив стару вантажівку, в якій перевозили коней, і так став теслею.

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Затишне помешкання у старій вантажівці

"Більшість людей вважають це смішним і абсолютно непрактичним. Я схильний погоджуватися, але мені подобається бачити їхні обличчя, коли показую їм джакузі під підлогою", – розповів тесля Гай Вільямс про свій саморобний будинок на колесах.



Ванна у стилі спа / Фото thefatponyworkshop

У переробленій вантажівці також є домашній кінотеатр, повністю обладнана кухня, ліжко розміру king-size і підігрів підлоги.

Для створення власного затишку валлієць переробив комод для основи кухонного гарнітура, а зі старих покрівельних плит зробив підлогу. Проєкт зайняв всього лише кілька місяців, що дуже здивувало багатьох підписників, коли він поділився публікаціями у своєму інстаграмі.

Спальне місце / Фото thefatponyworkshop

"Я зробив дім за 12 тижнів, і хоча всі шокуються, коли я їм це кажу, я невтомно працював над ним по 15 годин на день, сім днів на тиждень", – зізнався Гай.

Тепер чоловік працює теслею на повний робочий день, заробляючи гроші для нових цікавих проєктів.

Зона кухні / Фото thefatponyworkshop