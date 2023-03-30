Власник будинку прожив у печері зі своєю дружиною останні 40 років. Житло вони будували з нуля, облаштувавши навіть ліфт.

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Будинок у печері

Дім висічений на Залізній горі неподалік від Гленвуд-Спрінгс. Нестандартне житло площею 280 метрів квадратних вміщує дві спальні та дві ванні кімнати. Тут є більярдний стіл, повноцінна кухня та кругла тераса з видом на річку.

Кухня в помешканні повністю облаштована / Фото Integrated Mountain Group

Історія цього будинку дуже захоплива. Власник і його дружина прочитали книгу про печери в Скелястих горах. Вони були одержимі спелеологією, і під час екскурсії державними печерами побачили цю ділянку на схилі гори. Вона була в продажі. Там, де більшість людей побачили б небезпеку, ця пара уявила милий дім.

На облаштування помешкання господарі витратили багато часу та сил. Вся печера була висічена вручну – це значний подвиг, якщо враховувати той факт, що власник не був підготовлений як підрядник. У ремонті час від часу допомагав син чи друзі, але майже всю роботу подружжя виконало самостійно.

Особливістю будинку є чотиримісний ліфт, який "подорожує" аж на 37 метрів під землею. До печери можна потрапити й звичним шляхом – сходами, загалом є 168 сходинок. Вони в'ються крізь кам'яні стіни та вниз по скелі, що гарантовано викличе страх у будь-кого, хто боїться висоти.



У будинку є навіть більярдний стіл / Фото Integrated Mountain Group

Зараз подружжя вже в поважному віці, тому господарям стало некомфортно жити в печері. У вересні 2022 року помешкання з'явилося на ринку за 2,45 мільйона доларів.