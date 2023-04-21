Нерухомість з'явилася на ринку вперше за понад 20 років. Її планують продати ​​за 8,58 мільйона доларів.

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Будинок з шістьма спальнями

Побудована в 1962 році одноповерхова резиденція вміщує шість спалень та шість ванних кімнат. Вона розташована на обгородженій ділянці площею 1,2 акра.

Кожна кімната світла й простора / Фото GRMLS

Дім готовий до бізнес-зустрічей. Тут є двокімнатий офіс та конференц-зал. Поруч розміщений тенісний корт, басейн з підігрівом і спа, а також ще один чудовий будинок біля басейну.

Ділянка навколо будинку вишукано озеленена: японські конструкції, широкі газони, приватні сади-заповідники.

Дім озеленений навіть всередині / Фото GRMLS

Інтер'єр основного житла площею 527 квадратних метрів містить класичні елементи каліфорнійського модернізму, такі як відкриті балки, склепінчасті стелі, панорамні вікна.

Інший будинок вміщує одну спальню, одну ванну кімнтату, басейн і мінікухню.