Недвижимость появилась на рынке впервые за более чем 20 лет. Ее планируют продать за 8,58 миллиона долларов.
Обратите внимание Кому принадлежит придомовая территория: объяснение девелопера
Дом с шестью спальнями
Построенная в 1962 году одноэтажная резиденция вмещает шесть спален и шесть ванных комнат. Она расположена на огороженном участке площадью 1,2 акра.
Каждая комната светлая и просторная / Фото GRMLS
Дом готов к бизнес-встречам. Здесь есть двухкомнатный офис и конференц-зал. Рядом расположен теннисный корт, бассейн с подогревом и спа, а также еще один отличный дом у бассейна.
Участок вокруг дома изысканно озеленен: японские конструкции, широкие газоны, частные сады-заповедники.
Дом озеленен даже внутри / Фото GRMLS
Интерьер основного жилья площадью 527 квадратных метров включает в себя классические элементы калифорнийского модернизма, такие как открытые балки, сводчатые потолки, панорамные окна.
Другой дом вмещает одну спальню, одну ванную комнату, бассейн и миникухню.