Недвижимость появилась на рынке впервые за более чем 20 лет. Ее планируют продать за 8,58 миллиона долларов.

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Дом с шестью спальнями

Построенная в 1962 году одноэтажная резиденция вмещает шесть спален и шесть ванных комнат. Она расположена на огороженном участке площадью 1,2 акра.

Каждая комната светлая и просторная / Фото GRMLS

Дом готов к бизнес-встречам. Здесь есть двухкомнатный офис и конференц-зал. Рядом расположен теннисный корт, бассейн с подогревом и спа, а также еще один отличный дом у бассейна.

Участок вокруг дома изысканно озеленен: японские конструкции, широкие газоны, частные сады-заповедники.

Дом озеленен даже внутри / Фото GRMLS

Интерьер основного жилья площадью 527 квадратных метров включает в себя классические элементы калифорнийского модернизма, такие как открытые балки, сводчатые потолки, панорамные окна.

Другой дом вмещает одну спальню, одну ванную комнату, бассейн и миникухню.