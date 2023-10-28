Наче в казці: цей будинок на схилі гори захоплює красою і приватністю

Про будинок у такому чудовому місці мріють, напевно, всі. Далеко від міського шуму, на схилі гори, у єдності з природою. Хіба може бути щось краще?

Місто Вейл у штаті Колорадо вже давно є найпопулярнішим місцем серед фанатів лижного спорту. Саме тут продають усамітнений будинок на природі, який може стати ідеальним будинком насамперед для лижника. Принаймні так вважають агенти з нерухомості.

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Будинок на схилі гори

Це архітектурне диво 2001 року продають за 3,9 мільйона доларів. Воно розташоване прямо в долині Вейл. І, як передбачувано, краєвиди просто неймовірні, з північною панорамою на долину.

Будинок стилістично відмінний від усіх інших у долині. Саме тому його вважають сучасним шедевром, особливо після нещодавніх оновлень.

Житло має три поверхи із загальною площею 340 квадратних метрів. Він вміщує чотири спальні, дві ванні кімнати, кухню та вітальню. Серед особливостей – спа з гідромасажною ванною, ліфт, внутрішній дворик, балкон, два гаражні місця та чотири додаткові паркувальні місця.

Інтер'єр наче зближує з природою / Фото Realtor

Нинішній власник інвестував в ремонт понад 450 тисяч доларів США. В будинку оновили підлогу, всі ванні кімнати, меблі та спальню на верхньому поверсі. Агент з лістингу каже, що нерухомість можуть продати частково мебльованою, якщо новим власникам це буде потрібно. Тобто, загалом меблі не входять у вартість будинку.

До речі, теперішній власник здавав будинок в оренду. За останні 11 місяців йому вдалося заробити майже 200 тисяч доларів. Тож нові господарі теж зможуть гарно заробляти на оренді, якщо не захочуть жити в будинку на постійній основі.