Будинок співзасновника Harley-Davidson виставили на продаж: як він виглядає і скільки коштує

У Шотландії виставили на продаж будинок співзасновника Harley-Davidson (американський виробник мотоциклів) Вільяма Девідсона. У старовинному двоповерховому котеджі він займався складанням різних механізмів.

Об'єкт нерухомості оцінили в 320 тисяч фунтів стерлінгів (близько 12 мільйонів гривень). Як виглядає будинок і що в ньому є – дивіться нижче.

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Що відомо про об'єкт

Котедж Нетертон, який розташований біля міст Бречин і Форфар, був побудований у 1720-х роках.

У 19-му столітті будинок належав родині Девідсонів – там народився і виріс Вільям К. Девідсон до еміграції в США у 1858 році.

На першому поверсі особняка є спальня і простора вітальня з відкритим каміном і панорамними вікнами. На другому поверсі будинку також є дві спальні. Особливість об'єкта – неймовірні краєвиди на річку Стратмор.

Сьогодні будинок називають Котеджем Девідсона. Місце стало улюбленим серед байкерів.

Будинок побудований у 1720-х роках / Фото savills

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У 2008 році будинок придбали шанувальники Harley-Davidson. Вони повернули котеджу інтер'єр 1858 року. Водночас у будівлі проведені електричні мережі та водопровід, а комунікації приховані в обшивці стін.

У Міжнародному агентстві нерухомості Savills вважають, що об'єкт цікавий для покупки з метою подальшої здачі в оренду.

Як виглядає будинок співзасновника​ Harley-Davidson / Фото Savills​: