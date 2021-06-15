В країну приїхало дуже багато іноземців, що також позначилося на придбанні нерухомості – попит перевищив пропозицію. Що зараз відбувається на ринку – читайте далі.
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Що відбувається з нерухомістю в Ізраїлі
Пандемія коронавірусної інфекції вплинула на ринок нерухомості в Ізраїлі: охочих придбати житло у відокремленому місці стає все більше.
Я працюю у цій сфері майже 20 років і не пам'ятаю, щоб раніше був такий високий попит. Однак як у продажах, так і в оренді ми не бачимо значного підвищення цін. Нерухомість в Єрусалимі завжди дорожчала на 5 – 7% щорічно. Не думаю, що цього року буде інакше,
– зазначив Аріель Марескі, власник компанії нерухомості RE/MAX Vision.
За словами експертів, імміграція з лютого по квітень 2021 року зросла на 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. У зв'язку з цим попит перевищив пропозицію на ринку.
В Ізраїлі намітився бум на житло / Фото Pixabay
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Існує більший попит, особливо в тих областях, які найбільш популярні серед приїжджих, таких як Рамат-Бейт-Шемеш, наприклад, або Модіїн, Єрусалим. Ми працюємо з забудовниками. З'являється відчуття, що житлові об'єкти розлітаються як дефіцитні товари в магазині,
– заявив співзасновник агентства нерухомості Olim Advisors Рафі Шульман.
На думку експертів, через COVID-19 кількість людей, які бажають придбати житло в Ізраїлі, зросла. Покупці готові платити більше, не дивлячись на високі початкові ціни на нерухомість.
Іноземці мріють про нерухомість в Ізраїлі / Фото Pixabay