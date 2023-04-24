Будинок розташований в центрі історичного села Волломбі. Його продають повністю мебльованим за ціною 5,2 мільйона доларів.

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Дім з пісковику старої лікарні

Будинком зацікавились як місцеві, так і люди з-за меж регіону. Більшість говорили, що прагнуть втекти від напруженого міського життя, а цей дім якраз розташований у спокійному місці.

Дім розташований у мальовничому селі / Фото Realestate

У будинку є аж дев'ять спалень і дев'ять ванних кімнат, п'ять із них – це розкішні люкси. На верхньому поверсі є офіс, вітальня з каміном з пісковику, винний льох. Надворі можна відпочити у спеціальній зоні для барбекю та поплавати в басейні.

Садиба побудована з використанням матеріалів Сіднейської лікарні / Фото Realestate

"Той факт, що будинок розташований на кількох акрах прямо в самому центрі історичного села Волломбі, привертає увагу. Це рідкісна можливість придбати нерухомість такого типу, яка випадає не щодня. Тож я б сказав, що людей приваблює його унікальність".

Поруч також є сарай, що стилізований під будиночок з дерева.

Сільський сарай в ідеальному стані / Фото Realestate