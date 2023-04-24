Дом расположен в центре исторической деревни Волломби. Его продают полностью меблированным по цене 5,2 миллиона долларов.

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Дом из песчаника старой больницы

Домом заинтересовались как местные, так и люди из региона. Большинство говорили, что стремятся уйти от напряженной городской жизни, а этот дом как раз расположен в спокойном месте.

Дом расположен в живописной деревне / Фото Realestate

В доме есть девять спален и девять ванных комнат, пять из них – это роскошные люксы. На верхнем этаже есть офис, гостиная с камином из песчаника, винный погреб. На улице можно отдохнуть в специальной зоне для барбекю и плавать в бассейне.

Дом построен с использованием материалов Сиднейской больницы / Фото Realestate

"Тот факт, что дом расположен на нескольких акрах прямо в самом центре исторического села Волломби, привлекает внимание. Это редкая возможность приобрести недвижимость такого типа, которая выпадает не каждый день. Так что я бы сказал, что людей привлекает его уникальность".

Рядом также есть сарай, стилизованный под домик из дерева.

Сельский сарай в идеальном состоянии / Фото Realestate