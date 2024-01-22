Білий колір традиційно погано справляється з приховуванням бруду. А коли в домі є малі діти чи домашні тварини, то плям і сміття на сидінні просто не уникнути. Дизайнери зважили всі "за" й "проти", і готові поділитися своїми думками.

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Білий диван у вітальні: так чи ні

Білі дивани не завжди мали найкращу репутацію, попри елегантний вигляд, який вони надають вітальні. Усе через те, що їх дуже легко забруднити, і багато людей просто не наважуються на такий вибір.

Нью-йоркські дизайнери Дженніфер Мейблі та Остін Хендлер сходяться на думці, що білий диван є прекрасним акцентом для вітальні незалежно від ваших дизайнерських уподобань.

"Немає нічого кращого за чудовий білий диван. Це ідеальне "чисте полотно", яке завжди в тренді", – каже Дженніфер.

Великий диван м'якого білого відтінку / Фото Elizabeth Krueger Design

Ще одна дизайнерка інтер'єру Рушда Хакім каже, що в більшості випадків варто купувати білий диван. Це предмет меблів, який справді "переживе" всі швидкоплинні тенденції.

Розташований як центральний елемент вашої вітальні, він випромінює елегантність і універсальність. Він слугує "полотном", яке можна урізноманітнити за допомогою аксесуарів, створюючи динамічну естетику,

– каже дизайнерка.

Так, білий диван може стати проблемою через забруднення, навіть якщо ви інвестували сидіння з якісних матеріалів. Тому треба добре подумати, перш купувати його. Багато дизайнерів кажуть, що краще ставити білий диван в офіційній вітальні, де ви приймаєте гостей. Оскільки по буднях ви не будете його використовувати – він залишатиметься в гарному стані.

Словом, усе залежить від ваших уподобань та обставин. Якщо ви боїтеся забруднень, то краще відмовитися від білих меблів узагалі. Якщо ж хочете поставити розкішний білий диван, щоб додати елегантності в інтер'єр, то варто наважитися.