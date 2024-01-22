Белый цвет традиционно плохо справляется с сокрытием грязи. А когда в доме есть маленькие дети или домашние животные, то пятен и мусора на сиденье просто не избежать. Дизайнеры взвесили все "за" и "против", и готовы поделиться своими мыслями.

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Белый диван в гостиной: да или нет

Белые диваны не всегда имели лучшую репутацию, несмотря на элегантный вид, который они придают гостиной. Все потому, что их очень легко испачкать, и многие просто не решаются на такой выбор.

Нью-йоркские дизайнеры Дженнифер Мэйбли и Остин Хендлер сходятся во мнении, что белый диван является прекрасным акцентом для гостиной вне зависимости от ваших дизайнерских предпочтений.

"Нет ничего лучше, чем замечательный белый диван. Это идеальное "чистое полотно", которое всегда в тренде", – говорит Дженнифер.

Большой диван мягкого белого оттенка / Фото Elizabeth Krueger Design

Еще одна дизайнер интерьера Рушда Хаким говорит, что в большинстве случаев стоит покупать белый диван. Это предмет мебели, который действительно "переживет" все быстротечные тенденции.

Расположенный как центральный элемент вашей гостиной он излучает элегантность и универсальность. Он служит "полотном", которое можно разнообразить с помощью аксессуаров, создавая динамическую эстетику,

– говорит дизайнер.

Да, белый диван может стать проблемой из-за загрязнения, даже если вы инвестировали сиденья из качественных материалов. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде покупать его. Многие дизайнеры говорят, что лучше ставить белый диван в официальной гостиной, где вы принимаете гостей. Поскольку по будням вы не будете его использовать – он будет оставаться в хорошем состоянии.

Словом, все зависит от ваших предпочтений и обстоятельств. Если вы боитесь загрязнений, то лучше отказаться от белой мебели вообще. Если же хотите поставить роскошный белый диван, чтобы добавить элегантность в интерьер, то стоит решиться.