Американська дизайнерка Кеті Куо переконує, що диван є одним із найважливіших предметів у домі. "Хоча кожен дім унікальний і відрізняється від інших, більшість будинків об'єднує те, що диван справді є серцем вітальні та одним із найважливіших предметів меблів, які ви купуєте", – вважає Кеті. Ось три речі, які ви маєте враховувати під час вибору.

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Тканина

Тканина дивана у вітальні має не тільки доповнювати ваш стиль дизайну, але також бути практичною. Деякі тканини є більш міцними та витримують щоденне зношування, тоді як інші більш схильні до появи потертостей і плям, як-от оксамит.

Хоча світлі дивани мають чудовий вигляд у мінімалістському просторі, слід пам'ятати, що на цих світліших тонах помітні будь-які плями більше, ніж на темних. Врахуйте це, якщо у вас є діти чи домашні улюбленці.

Подушки для спинки

Коли продавці в магазині питають, чи зручний диван, на який ви сіли, то вони мають на увазі не лише подушку для сидіння. Адже зручність подушок, що позаду, теж дужа важлива, хоча про це чомусь мало хто думає.

Переконайтеся, що ви обираєте комфортний диван із подушками, які підтримують спину, але водночас не є надто твердими.

Подушки для спини мають бути зручними / Фото Future

Якість

"Особисто кажучи, найважливіше, на що ви повинні звертати увагу в дивані, це те, наскільки добре він виготовлений", – каже Кеті.

У процесі вибору дивана завжди краще піти і випробувати його в магазині. Там ви зможете повністю оцінити, наскільки він зручний, і переконатися, що виготовлений із якісних матеріалів.