Американская дизайнер Кэти Куо убеждает, что диван является одним из важнейших предметов в доме. "Хотя каждый дом уникален и отличается от других, большинство домов объединяет то, что диван действительно является сердцем гостиной и одним из важнейших предметов мебели, которую вы покупаете", – считает Кэти. Вот три вещи, которые вы должны учитывать при выборе.

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Ткань

Ткань дивана в гостиной должна не только дополнять ваш стиль дизайна, но также быть практичной. Некоторые ткани более прочны и выдерживают ежедневный износ, в то время как другие более склонны к появлению потертостей и пятен, таких как бархат.

Хотя светлые диваны выглядят великолепно в минималистском пространстве, следует помнить, что на этих более светлых тонах заметны любые пятна больше, чем на темных. Учтите это, если у вас есть дети или домашние питомцы.

Подушки для спинки

Когда продавцы в магазине спрашивают, удобен ли диван, на который вы сели, они подразумевают не только подушку для сидения. Ведь удобство подушек, что позади, тоже очень важно, хотя об этом почему-то мало кто думает.

Убедитесь, что вы выбираете комфортный диван с подушками, которые поддерживают спину, но в то же время не слишком жесткие.

Подушки для спины должны быть удобными / Фото Future

Качество

"Лично говоря, самое важное, на что вы должны обращать внимание в диване, это то, насколько хорошо он изготовлен", – говорит Кэти.

В процессе выбора дивана всегда лучше пойти и попробовать его в магазине. Там вы сможете полностью оценить, насколько он удобен и убедиться, что изготовлен из качественных материалов.