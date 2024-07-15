Якого кольору диван обрати: 7 трендових відтінків 2024 року

Диван є одним із найважливіших предметів меблів, тому колір потрібно обрати правильний. Щоб він був не лише гарним, а й доречним у вашому інтер'єрі та не застарілим.

У той час як нейтральні відтінки вже давно є популярними, насичені чи яскраві тони якраз переживають відродження. Дизайнери кажуть, що ці 7 тонів є головними тенденціями 2024 року для диванів у вітальню.

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Гірчичний

Вітальня з гірчично-жовтим диваном / Фото Bethany Adams Interiors

Щоб візуально "підняти" нейтральну вітальню, дизайнери радять обирати гірчичний диван. Він додасть простору тепла та глибини.

Яскраво-блакитний

Вітальня з синіми стінами, шафою та диваном / Фото Sarah Vaile Design

"Мені ніколи не подобався диван так, як цей, французького синього кольору. Бавовняний оксамит як тепле та затишне покриття ідеальне для зимових місяців, а яскрава блакитна та квіткова обробка вносить яскравий літній акцент", – каже дизайнерка Сара Вейл, яка працювала над цим інтер'єром.

Оливково-зелений

Сучасний білий житловий простір з темно-оливковим диваном / Фото STUDIO KEETA

"Зелений колір найближчим часом нікуди не дінеться. Ми надалі бачитимемо все більше і більше зелених диванів протягом року, оскільки цей колір є новим нейтральним. Його часто використовують замість бежевого", — каже дизайнерка з Лос-Аджелеса Крістіна Херсонські.

Палений апельсин

Вітальня у вінтажному стилі з диваном паленого помаранчевого відтінку / Фото STUDIO KEETA

Ще один улюблений тренд Крістіни Херсонські – горіло-помаранчеві тони. "Палений помаранчевий та іржа – чудові відтінки, і цього року ми продовжимо використовувати їх для диванів. Це сміливі тони, які додають тепла", – прокоментувала дизайнерка.

Світло-сірий

Нейтральна вітальня зі світло-сірим розкладним диваном / Фото Marina Hanisch

Попри те, що ми бачимо багато барвистих диванів, ви не помилитесь, якщо оберете класику.

"Мій улюблений колір дивана у 2024 році – світло-сірий. Сірий іноді може здатися дещо стерильним чи нудним, але його світліший відтінок ідеально поєднується з нейтральною палітрою, додаючи простору відчуття затишку", – сказала дизайнерка Марина Ганіш.

Чирок

Вітальня в максималістському стилі / Фото Nadia Watts Interior Design

Якщо ви тяжієте до максималістських ідей декору, черпайте натхнення в цій вітальні , розробленій Nadia Watts Interior Design.

"Мене завжди приваблював блакитний, він чудово поєднується з усією гамою і має так багато фантастичних відтінків. Зокрема, чирок, який виглядає як бірюзовий, тільки темніший", – каже засновниця студії в Денвері Надія.

Пудрово-блакитний

Вітальня з диваном блакитного кольору / Фото Betsy Wentz Interior Design

Ще один різновид блакитного кольору для диванів – пудрово-синій, що пов'язаний із традиційними ідеями декорування.