Якого кольору диван обрати: 7 трендових відтінків 2024 року
Джерело:Homes & Gardens
Диван є одним із найважливіших предметів меблів, тому колір потрібно обрати правильний. Щоб він був не лише гарним, а й доречним у вашому інтер'єрі та не застарілим.
У той час як нейтральні відтінки вже давно є популярними, насичені чи яскраві тони якраз переживають відродження. Дизайнери кажуть, що ці 7 тонів є головними тенденціями 2024 року для диванів у вітальню.
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Гірчичний
Щоб візуально "підняти" нейтральну вітальню, дизайнери радять обирати гірчичний диван. Він додасть простору тепла та глибини.
Яскраво-блакитний
"Мені ніколи не подобався диван так, як цей, французького синього кольору. Бавовняний оксамит як тепле та затишне покриття ідеальне для зимових місяців, а яскрава блакитна та квіткова обробка вносить яскравий літній акцент", – каже дизайнерка Сара Вейл, яка працювала над цим інтер'єром.
Оливково-зелений
"Зелений колір найближчим часом нікуди не дінеться. Ми надалі бачитимемо все більше і більше зелених диванів протягом року, оскільки цей колір є новим нейтральним. Його часто використовують замість бежевого", — каже дизайнерка з Лос-Аджелеса Крістіна Херсонські.
Палений апельсин
Ще один улюблений тренд Крістіни Херсонські – горіло-помаранчеві тони. "Палений помаранчевий та іржа – чудові відтінки, і цього року ми продовжимо використовувати їх для диванів. Це сміливі тони, які додають тепла", – прокоментувала дизайнерка.
Світло-сірий
Попри те, що ми бачимо багато барвистих диванів, ви не помилитесь, якщо оберете класику.
"Мій улюблений колір дивана у 2024 році – світло-сірий. Сірий іноді може здатися дещо стерильним чи нудним, але його світліший відтінок ідеально поєднується з нейтральною палітрою, додаючи простору відчуття затишку", – сказала дизайнерка Марина Ганіш.
Чирок
Якщо ви тяжієте до максималістських ідей декору, черпайте натхнення в цій вітальні , розробленій Nadia Watts Interior Design.
"Мене завжди приваблював блакитний, він чудово поєднується з усією гамою і має так багато фантастичних відтінків. Зокрема, чирок, який виглядає як бірюзовий, тільки темніший", – каже засновниця студії в Денвері Надія.
Пудрово-блакитний
Ще один різновид блакитного кольору для диванів – пудрово-синій, що пов'язаний із традиційними ідеями декорування.