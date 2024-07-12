Цього року відбувся помітний зсув у тенденціях дизайну інтер'єру: як фахівці, так і їхні клієнти більше тяжіють до традиційної естетики. Мовиться про деталі з теплого металу, такі як латунь і золото. Дізнайтеся, що думають дизайнери про чорну матову фурнітуру.

Зверніть увагу Будували з нуля: 5 помилок, про які шкодує подружжя після зведення будинку

Чорна матова фурнітура: все ще в тренді чи ні



Біла кухня з чорною матовою фурнітурою / Фото Dmar Interiors

Чорна матова фурнітура домінувала в трендах минулих років: від фурнітури для кухонних шаф до змішувачів для ванної кімнати та душових лійок. Та чи була це швидкоплинна тенденція, чи така, що досі залишилася?

Ми все ще любимо чорне обладнання, і воно зазвичай потрапляє принаймні в одну кімнату в кожному проєкті,

– каже дизайнерка з Лос-Анджелеса Моллі Раніз.

Хоча чорна фурнітура не є основним доповненням до найбільших трендів цього року, її активно шукають.

Це не слід вважати скороминущою тенденцією. Чорна фурнітура – це позачасовий варіант, незалежно від того, віддаєте перевагу сучасному новому стилю чи хочете доповнити наявний інтер'єр свого старовинного будинку,

– каже консультант зі стилю Лаура Стайлз.



Ванна кімната з дерев'яним туалетним столиком і чорною фурнітурою / Фото Dmar Interiors

Деякі експерти віддають перевагу класичним варіантам у традиційних будинках, таким як металеві теплі тони.

"Сільські тони зазвичай більш популярні з погляду колірної палітри, тому різноманітні латунні оздоблення мають більший попит", — говорять експерти.

Тобто думки щодо тренду на чорну матову фурнітуру розділилися. Та, очевидно, не можна заперечувати те, що вона все ще актуальна.