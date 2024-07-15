В то время как нейтральные оттенки уже давно популярны, насыщенные или яркие тона как раз переживают возрождение. Дизайнеры говорят, что эти 7 тонов являются главными тенденциями 2024 года для диванов в гостиную.
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Горчичный
Гостиная с горчично-желтым диваном / Фото Bethany Adams Interiors
Чтобы визуально "поднять" нейтральную гостиную, дизайнеры советуют выбирать горчичный диван. Он придаст пространству тепла и глубины.
Ярко-голубой
Гостиная с синими стенами, шкафом и диваном / Фото Sarah Vaile Design
"Мне никогда не нравился диван так, как этот, французского синего цвета. Хлопковый бархат как теплое и уютное покрытие идеальное для зимних месяцев, а яркая голубая и цветочная отделка вносит яркий летний акцент", – говорит дизайнер Сара Вейл, которая работала над этим интерьером.
Оливково-зеленый
Современное белое жилое пространство с темно-оливковым диваном / Фото STUDIO KEETA
"Зеленый цвет в ближайшее время никуда не денется. Мы в дальнейшем будем видеть все больше и больше зеленых диванов в течение года, поскольку этот цвет является новым нейтральным. Его часто используют вместо бежевого", - говорит дизайнер из Лос-Анджелеса Кристина Херсонски.
Жженый апельсин
Гостиная в винтажном стиле с диваном жженого оранжевого оттенка / Фото STUDIO KEETA
Еще один любимый тренд Кристины Херсонские – горело-оранжевые тона. "Жженый оранжевый и ржавчина – замечательные оттенки, и в этом году мы продолжим использовать их для диванов. Это смелые тона, которые добавляют тепла", – прокомментировала дизайнер.
Светло-серый
Нейтральная гостиная со светло-серым раскладным диваном / Фото Marina Hanisch
Несмотря на то, что мы видим много красочных диванов, вы не ошибетесь, если выберете классику.
"Мой любимый цвет дивана в 2024 году – светло-серый. Серый иногда может показаться несколько стерильным или скучным, но его светлый оттенок идеально сочетается с нейтральной палитрой, добавляя пространству ощущение уюта", – сказала дизайнер Марина Ганиш.
Чирок
Гостиная в максималистском стиле / Фото Nadia Watts Interior Design
Если вы тяготеете к максималистским идеям декора, черпайте вдохновение в этой гостиной , разработанной Nadia Watts Interior Design.
"Меня всегда привлекал голубой, он прекрасно сочетается со всей гаммой и имеет так много фантастических оттенков. В частности, чирок, который выглядит как бирюзовый, только темнее", – говорит основательница студии в Денвере Надежда.
Пудрово-голубой
Гостиная с диваном голубого цвета / Фото Betsy Wentz Interior Design
Еще одна разновидность голубого цвета для диванов – пудрово-синий, связанный с традиционными идеями декорирования.