"Жива кухня": дизайнери зважують, чи варто ставити диван у місці, де ви готуєте їжу

Фраза, якою, мабуть, зловживають у розмовах про дизайн, – "кухня є серцем вашого дому". Це трохи банально, але безперечно правда. Кухня має бути не лише місцем для приготування їжі, а й дозвілля.

Цього року всі якраз заговорили про тренд "кафекор". Головна його ідея полягає в тому, щоб створити на кухні затишний куточок для посиденьок із сім'єю та друзями, як у кафе. То чи варто диван на кухні? Гадаємо, що так. Та погляньмо, що кажуть дизайнери.

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Чи ставити диван на кухні: що думають дизайнери

Кремова кухня із зеленим диваном / Фото Neptune

Проста відповідь: так, якщо у вас є місце. Довша відповідь така: спочатку розгляньте всі варіанти сидінь, зважте, як і чи будете ви його використовувати, і не забудьте обрати практичну тканину.

Загалом кухні тепер неформальні. Дизайнери кажуть, що це "побічний ефект" відкритого планування, де кухня є також їдальнею, вітальнею та інколи офісом. А, можливо, диван – це просто привід посидіти, поки готується вечеря.

Світла кухня-галерея з відпочинковою зоною / Фото Davonport

Диван не надто практичний предмет меблів на кухні. Проте це краще, ніж дерев'яні стільці.

"Диван на кухні – це не просто гарна ідея... це чудова ідея. Поставити щось м'яке – це чи не найкращий спосіб зробити кухню затишнішою", – каже американська дизайнерка Александра Азат.

Якщо місця для дивану мало, можна поставити кілька м'яких крісел. Ефект буде той самий.