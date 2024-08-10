Вікторія придбала вінтажну квартиру в Римі. Житло було в занедбаному стані, тому дівчина зробила там стильний ремонт. Проте, за словами користувачів, вона просто "зруйнувала її".

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Як дівчина перетворила вінтажну квартиру на сучасне житло

Дівчина хотіла вразити користувачів, тому опублікувала відео старовинної квартири до та після ремонту. Вона змінила інтер'єр до невпізнання, що дуже не сподобалося глядачам.

Житло, яке ми купили, проти житла, яке ми створили,

– підписала відео авторка.

У першій половині ролика видно стару квартиру з обдертими стінами та старовинними й дуже естетичними меблями та декором у класичному стилі.

До та після ремонту: дивіться відео

Очевидно, користувачі хотіли побачити оновлений інтер'єр, який не псував би стиль квартири. Та модернізація виявилась надто сильною.

Глядачі не могли змиритись з тим, що дівчина просто позбулася деталізованих приставних столиків, візерунчастого килима, чудових картин, розкішного дзеркала і автентичних люстр. Коментатори написали:

Ви зруйнували її. Це було приголомшливо. Я кричу. Чому?;

Добре, але деякі з цих вінтажних предметів меблів і декору були дуже красивими;

Вітаю з квартирою в IKEA.

Відео стало вірусним і набрало понад 7,9 мільйона переглядів.