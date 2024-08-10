Виктория приобрела винтажную квартиру в Риме. Жилье было в запущенном состоянии, поэтому девушка сделала там стильный ремонт. Однако, по словам пользователей, она просто "разрушила ее".
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Как девушка превратила винтажную квартиру в современное жилье
Девушка хотела поразить пользователей, поэтому опубликовала видео старинной квартиры до и после ремонта. Она изменила интерьер до неузнаваемости, что очень не понравилось зрителям.
Жилье, которое мы купили, против жилья, которое мы создали,
– подписала видео авторка.
В первой половине ролика видно старую квартиру с ободранными стенами и старинной и очень эстетичной мебелью и декором в классическом стиле.
До и после ремонта: смотрите видео
Очевидно, пользователи хотели увидеть обновленный интерьер, который не портил бы стиль квартиры. Но модернизация оказалась слишком сильной.
Зрители не могли смириться с тем, что девушка просто лишилась детализированных приставных столиков, узорчатого ковра, замечательных картин, роскошного зеркала и аутентичных люстр. Комментаторы написали:
- Вы разрушили ее. Это было потрясающе. Я кричу. Почему?;
- Хорошо, но некоторые из этих винтажных предметов мебели и декора были очень красивыми;
- Поздравляю с квартирой в IKEA.
Видео стало вирусным и набрало более 7,9 миллионов просмотров.