Будинок розташований у Гамільтоні, штат Нью-Джерсі. І хоч дівчина дуже любить своє житло, життєві обставини змушують її продати житло. Вартість – 500 тисяч доларів.

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Дизайнерка перетворила своє житло на рожеву мрію

Житло площею 165 квадратних метрів вміщує три спальні та одну ванну кімнату з окремим санвузлом. Власницею "будинку Барбі" є ілюстраторка та дизайнерка сумок Кейт Габріель.

Дівчина купила будинок за 340 тисяч доларів у 2022 році і, здається, продумала кожну його деталь з особливою ретельністю.

Навіть якби мені сказали, що я проживу тут лише півтора року, я б все одно персоналізувала його так само, як зараз є,

– сказала Кейт.

Дівчина опублікувала відео трансформації свого дому в інстаграмі. На відео видно, що спочатку це був просто будинок з візерунковими шпалерами нейтрального відтінку. А потім перетворився на дуже рожеве житло з такими ж рожевими меблями та декором у надмірній кількості.

До та після ремонту: дивіться відео

Я зробила гардеробну своєї мрії в цьому будинку. Я хотіла, щоб вона була схожа на ту, що у фільмі "Відчайдушно шукаю Сьюзен" або маленьку вінтажну крамницю, наповнену тюлем, бахромою та манекенами,

– поділилася власниця.

Дівчина вважає, що дім має бути найкомфортнішим місцем для власника. Мовляв, поки ми живемо в цій чи іншій оселі, то маємо наповнити її тим, що робить нас щасливими. Для Кейт це "багато рожевого, ретродеталей, кітчевих дрібничок і квітів".