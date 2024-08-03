Дом расположен в Гамильтоне, штат Нью-Джерси. И хотя девушка очень любит свое жилье, жизненные обстоятельства заставляют ее продать жилье. Стоимость – 500 тысяч долларов.

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Дизайнер превратила свое жилье в розовую мечту

Жилье площадью 165 квадратных метров вмещает три спальни и одну ванную комнату с отдельным санузлом. Владелицей "дома Барби" является иллюстратор и дизайнер сумок Кейт Габриэль.

Девушка купила дом за 340 тысяч долларов в 2022 году и, кажется, продумала каждую его деталь с особой тщательностью.

Даже если бы мне сказали, что я проживу здесь всего полтора года, я бы все равно персонализировала его так же, как сейчас есть,

– сказала Кейт.

Девушка опубликовала видео трансформации своего дома в инстаграме. На видео видно, что сначала это был просто дом с узорчатыми обоями нейтрального оттенка. А потом превратился в очень розовое жилье с такой же розовой мебелью и декором в избыточном количестве.

До и после ремонта: смотрите видео

Я сделала гардеробную своей мечты в этом доме. Я хотела, чтобы она была похожа на ту, что в фильме "Отчаянно ищу Сьюзен" или маленькую винтажную лавку, наполненную тюлем, бахромой и манекенами,

– поделилась владелица.

Девушка считает, что дом должен быть самым комфортным местом для владельца. Мол, пока мы живем в этом или другом доме, то должны наполнить его тем, что делает нас счастливыми. Для Кейт это "много розового, ретродеталей, китчевых безделушек и цветов".