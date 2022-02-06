Вже колишня власність акторки може похизуватися чудовою локацією. Дім збудований в окрузі Санта-Барбара. Наталі Портман та її чоловік Бенджамін Мілп’є придбали архітектурний комплекс у 2017 році. Нерухомість вартувала 6,5 мільйона доларів.
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Покупцем став чиказький технологічний підприємець Девід Калт, співзасновник онлайнової біржової компанії OptionsXpress.
Чарівний маєток / Фото dirt
Маєток зведений у 2008 році. Витончений дім зведений зі сталі та бетону у стилі модернізм. У домі є скляні стіни, з яких відкривається вид на Тихий океан.
Неймовірна нерухомість / Фото dirt
Площа головної будівлі складає майже 400 квадратних метрів. Тут є 4 спальні та 5 ванних кімнат.
Перехоплює подих / Фото dirt
Визначальною особливістю нерухомості є велика центральна кімната – це гігантський простір зі спільними зонами вітальні та обідньої зони.
Захопливий стиль / Фото dirt
Розташований на галявині, затіненій високими деревами суворий будинок має широке бетонне патіо, яке спускається до трав’яної галявини та прямокутного басейну.
Приголомшливий вигляд / Фото dirt
Будинок зведений далеко від дороги, має окремий під’їзд і чудове розташування. Земельна ділянка на схилі пагорба займає понад 10 гектарів. Чудові краєвиди – одна з очевидних переваг будинку.
Неймовірний дім / Фото dirt
При продажі зірковій парі вдалося вторгувати за цей розкішний дім 8 мільйонів доларів.
Більше фото зіркової нерухомості: