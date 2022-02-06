Уже прежняя собственность актрисы может похвастаться потрясающей локацией. Дом построен в округе Санта-Барбара. Натали Портман и ее муж Бенджамин Милпье приобрели архитектурный комплекс в 2017 году. Недвижимость стоила 6,5 миллионов долларов.

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Покупателем стал чикагский технологический предприниматель Дэвид Калт, соучредитель онлайновой биржевой компании OptionsXpress.

Волшебное поместье / Фото dirt

Имение возведено в 2008 году. Изящный дом возведен из стали и бетона в стиле модернизм. В доме есть стеклянные стены, из которых открывается вид на Тихий океан.

Невероятная недвижимость / Фото dirt

Площадь главного здания составляет около 400 квадратных метров. Здесь есть 4 спальни и 5 ванных комнат.

Перехватывает дыхание / Фото dirt

Определяющей особенностью недвижимости является большая центральная комната – это гигантское пространство с общими зонами гостиной и обеденной зоны.

Увлекательный стиль / Фото dirt

Расположенный на лужайке, затененной высокими деревьями, суровый дом имеет широкое бетонное патио, которое спускается к травяной поляне и прямоугольному бассейну.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЭЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Потрясающий вид / Фото dirt

Дом построен далеко от дороги, имеет отдельный подъезд и прекрасное расположение. Земельный участок на склоне холма занимает более десяти гектаров. Прекрасные виды – одно из очевидных преимуществ дома.

Невероятный дом / Фото dirt

При продаже звездной паре удалось выручить за этот роскошный дом 8 миллионов долларов.

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