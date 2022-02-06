Дивовижна нерухомість: Наталі Портман продала маєток – його вигляд вражає

Оскароносна акторка та улюблениця мільйонів Наталі Портман продала свій дім. Нерухомість нечуваних розмірів розташована у Каліфорнії.

Вже колишня власність акторки може похизуватися чудовою локацією. Дім збудований в окрузі Санта-Барбара. Наталі Портман та її чоловік Бенджамін Мілп’є придбали архітектурний комплекс у 2017 році. Нерухомість вартувала 6,5 мільйона доларів.

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Покупцем став чиказький технологічний підприємець Девід Калт, співзасновник онлайнової біржової компанії OptionsXpress.

Чарівний маєток / Фото dirt

Маєток зведений у 2008 році. Витончений дім зведений зі сталі та бетону у стилі модернізм. У домі є скляні стіни, з яких відкривається вид на Тихий океан.

Неймовірна нерухомість / Фото dirt

Площа головної будівлі складає майже 400 квадратних метрів. Тут є 4 спальні та 5 ванних кімнат.

Перехоплює подих / Фото dirt

Визначальною особливістю нерухомості є велика центральна кімната – це гігантський простір зі спільними зонами вітальні та обідньої зони.

Захопливий стиль / Фото dirt

Розташований на галявині, затіненій високими деревами суворий будинок має широке бетонне патіо, яке спускається до трав’яної галявини та прямокутного басейну.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Приголомшливий вигляд / Фото dirt

Будинок зведений далеко від дороги, має окремий під’їзд і чудове розташування. Земельна ділянка на схилі пагорба займає понад 10 гектарів. Чудові краєвиди – одна з очевидних переваг будинку.

Неймовірний дім / Фото dirt

При продажі зірковій парі вдалося вторгувати за цей розкішний дім 8 мільйонів доларів.

Більше фото зіркової нерухомості: