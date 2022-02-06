Дивовижна нерухомість: Наталі Портман продала маєток – його вигляд вражає
Джерело:dirt
Оскароносна акторка та улюблениця мільйонів Наталі Портман продала свій дім. Нерухомість нечуваних розмірів розташована у Каліфорнії.
Вже колишня власність акторки може похизуватися чудовою локацією. Дім збудований в окрузі Санта-Барбара. Наталі Портман та її чоловік Бенджамін Мілп’є придбали архітектурний комплекс у 2017 році. Нерухомість вартувала 6,5 мільйона доларів.
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Покупцем став чиказький технологічний підприємець Девід Калт, співзасновник онлайнової біржової компанії OptionsXpress.
Маєток зведений у 2008 році. Витончений дім зведений зі сталі та бетону у стилі модернізм. У домі є скляні стіни, з яких відкривається вид на Тихий океан.
Площа головної будівлі складає майже 400 квадратних метрів. Тут є 4 спальні та 5 ванних кімнат.
Визначальною особливістю нерухомості є велика центральна кімната – це гігантський простір зі спільними зонами вітальні та обідньої зони.
Розташований на галявині, затіненій високими деревами суворий будинок має широке бетонне патіо, яке спускається до трав’яної галявини та прямокутного басейну.Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.
Будинок зведений далеко від дороги, має окремий під’їзд і чудове розташування. Земельна ділянка на схилі пагорба займає понад 10 гектарів. Чудові краєвиди – одна з очевидних переваг будинку.
При продажі зірковій парі вдалося вторгувати за цей розкішний дім 8 мільйонів доларів.
Більше фото зіркової нерухомості: