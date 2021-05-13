Дизайн кухні: 3 крутих прийоми, які рідко використовуються

Кухня – приміщення, на дизайн і ремонт якого витрачається багато сил, часу й коштів. Це пов'язано з тим, що кімната має бути максимально зручною й функціональною.

Для цього використовуються звичні для всіх прийоми. Однак є й ті, які рідко реалізуються, але заслуговують на увагу. Детальніше про такі – читайте нижче.

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Рідкісні, але цікаві прийоми для кухні

Акцентна стіна

Якщо меблі на кухні виконані у спокійних і стриманих тонах, приміщенню можна додати контрасту. Для цього використовуйте шпалери чи фарбу для оздоблення стін. Також можна виділити обідню зону або місце над фартухом, якщо в гарнітурі не передбачені верхні шафи. Пам'ятайте, що кухня – приміщення з підвищеною вологістю, тому матеріали мають бути вологостійкими.

Акцентна стіна зробить кухню оригінальною й цікавою / Фото pinterest

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Шафа-вітрина

На кухні замість звичних фасадів можна встановити шафу-вітрину. Вона використовується для зберігання посуду, кулінарних книг і красивого декору. Візьміть до уваги, що її можна встановити не тільки біля гарнітура, але й в будь-якому іншому місці на кухні.

Шафа-вітрина – зручне рішення для зберігання посуду / Фото pinterest

Стільниця без плінтуса

Багато років поспіль на стику між меблями та стіною на кухні встановлюється спеціальний плінтус. Це необхідно для того, щоб у стик не потрапляла вода. Однак якщо правильно встановити меблі й зробити герметизацію стику, цього не станеться. Для цього фактук потрібно викладати після монтажу стільниці. Це виглядає стильно та сучасно.

Стільниця без плінтуса виглядає стильно й сучасно​ / Фото pinterest