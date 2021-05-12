Досить часто власники забувають про деякі важливі моменти, які складно реалізувати після завершення ремонту. Детальніше про такі нюанси розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Про що ви забули перед ремонтом

  1. Місце для побутової хімії.
  2. Місце для всіх комунікацій, лічильників і фільтрів.
  3. Місце для сушарки та прасувальної дошки, відер, тазиків і порохотягів (в ідеалі – господарська шафа).
  4. Місце для домашнього одягу.
  5. Місце для спортивного одягу і спортивного інвентарю (килимок, гантелі, гумки та ін.).
  6. Місце для зарядки гаджетів.

Якщо ви займаєтеся спортом, підберіть місце для інвентарю / Фото moydom

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  1. Місце для зберігання овочів.
  2. Місце для не сезонного одягу.
  3. Місце для валіз (вони займають багато місця).
  4. Місце для лялькових будиночків, залізниць та ін. іграшок.

Якщо у вас є діти, продумайте, де будуть зберігатися іграшки / Фото design-homes

  1. Місце для електрощита (досить часто він буває великим).

Передбачивши ці нюанси, ви зможете забезпечити комфорт при проживанні всім членам сім'ї.

 