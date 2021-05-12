Досить часто власники забувають про деякі важливі моменти, які складно реалізувати після завершення ремонту. Детальніше про такі нюанси розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
Цікаво Облаштування балкона у квартирі: 3 безпрограшних ідеї
Про що ви забули перед ремонтом
- Місце для побутової хімії.
- Місце для всіх комунікацій, лічильників і фільтрів.
- Місце для сушарки та прасувальної дошки, відер, тазиків і порохотягів (в ідеалі – господарська шафа).
- Місце для домашнього одягу.
- Місце для спортивного одягу і спортивного інвентарю (килимок, гантелі, гумки та ін.).
- Місце для зарядки гаджетів.
Якщо ви займаєтеся спортом, підберіть місце для інвентарю / Фото moydom
Читайте Оформлення кухні: які рішення ще довго будуть в моді
- Місце для зберігання овочів.
- Місце для не сезонного одягу.
- Місце для валіз (вони займають багато місця).
- Місце для лялькових будиночків, залізниць та ін. іграшок.
Якщо у вас є діти, продумайте, де будуть зберігатися іграшки / Фото design-homes
- Місце для електрощита (досить часто він буває великим).
Передбачивши ці нюанси, ви зможете забезпечити комфорт при проживанні всім членам сім'ї.