Для этого используются привычные для всех приемы. Однако есть и те, которые редко реализуются, но заслуживают внимания. Подробнее о таких – читайте ниже.

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Редкие, но интересные приемы для кухни

Акцентная стена

Если мебель на кухне выполнена в спокойных и сдержанных тонах, помещению можно добавить контраста. Для этого используйте обои или краску для отделки стен. Также можно выделить обеденную зону или место над фартуком, если в гарнитуре не предусмотрены верхние шкафы. Помните, что кухня – помещение с повышенной влажностью, поэтому материалы должны быть влагостойкими.

Акцентная стена сделает кухню оригинальной и интересной / Фото pinterest

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Шкаф-витрина

На кухне вместо привычных фасадов можно установить шкаф-витрину. Он используется для хранения посуды, кулинарных книг и красивого декора. Примите во внимание, что его можно установить не только возле гарнитура, но и в любом другом месте на кухне.

Шкаф-витрина – удобное решение для хранения посуды / Фото pinterest

Столешница без плинтуса

Много лет подряд на стыке между мебелью и стеной на кухне устанавливается специальный плинтус. Это необходимо для того, чтобы в стык не попадала вода. Однако если правильно установить мебель и сделать герметизацию стыка, этого не произойдет. Для этого фактук нужно выкладывать после монтажа столешницы. Это выглядит стильно и современно.

Столешница без плинтуса выглядит стильно и современно / Фото pinterest