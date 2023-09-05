Зараз вкрай необхідно знаходити будь-який спосіб зв'язку з природою, враховуючи те, скільки часу ми проводимо всередині. Перенесення зовнішнього середовища в наші домівки є ключовою концепцією біофільних інтер'єрів.
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Ось п'ять головних ознак біофільного дизайну, за допомогою яких ви зможете створити прекрасні дизайни спалень.
Вікна без штор
У вікна мають зазирати дерева / Фото з інстаграму homebohoo
Органічні шпалери
Натуральні настінні шпалери / Фото з інстаграму blossominginteriors
Текстильні детальні в стилі шинуазрі
Квітчаста оббивка зі східними мотивами / Фото з інстаграму seansymington
Кімнатні рослини
Рослини – найкращий спосіб "перенести природу" до будинку / Фото з інстаграму honeyidressedthepug
Квітчаста постільна білизна
Зараз в тренді рожевий та зелений, які "оживляють" простір / Фото з інстаграму our_comfy_cosy_home