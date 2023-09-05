Сейчас крайне необходимо находить любой способ связи с природой, учитывая, сколько времени мы проводим внутри. Перенос внешней среды в наши дома является ключевой концепцией биофильных интерьеров.
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Вот пять основных признаков биофильного дизайна, с помощью которых вы можете сделать красивые дизайны спален.
Окна без штор
В окна должны заглядывать деревья / Фото из инстаграмма homebohoo
Органические обои
Натуральные настенные обои / Фото из инстаграмма blossominginteriors
Текстильные детали в стиле шинуазри
Цветочная обивка с восточными мотивами / Фото из инстаграмма seansymington
Комнатные растения
Растения – лучший способ "перенести природу" в дом / Фото из инстаграмма honeyidressedthepug
Цветочное постельное белье
Сейчас в тренде розовый и зеленый, которые "оживляют" пространство / Фото из инстаграмма our_comfy_cosy_home