У єднанні з природою: 5 способів додати біофільний дизайн у вашу спальню

Біофілія буквально означає "вроджену та генетично обумовлену спорідненість людини зі світом природи". Дизайнери кажуть, що це тенденція щасливих людей, тому вона має бути у вашому домі.

Зараз вкрай необхідно знаходити будь-який спосіб зв'язку з природою, враховуючи те, скільки часу ми проводимо всередині. Перенесення зовнішнього середовища в наші домівки є ключовою концепцією біофільних інтер'єрів.

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Ось п'ять головних ознак біофільного дизайну, за допомогою яких ви зможете створити прекрасні дизайни спалень.

Вікна без штор

У вікна мають зазирати дерева / Фото з інстаграму homebohoo

Органічні шпалери

Натуральні настінні шпалери / Фото з інстаграму blossominginteriors

Текстильні детальні в стилі шинуазрі

Квітчаста оббивка зі східними мотивами / Фото з інстаграму seansymington

Кімнатні рослини

Рослини – найкращий спосіб "перенести природу" до будинку / Фото з інстаграму honeyidressedthepug

Квітчаста постільна білизна

Зараз в тренді рожевий та зелений, які "оживляють" простір / Фото з інстаграму our_comfy_cosy_home