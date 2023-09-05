У єднанні з природою: 5 способів додати біофільний дизайн у вашу спальню
Джерело:Realtor
Біофілія буквально означає "вроджену та генетично обумовлену спорідненість людини зі світом природи". Дизайнери кажуть, що це тенденція щасливих людей, тому вона має бути у вашому домі.
Зараз вкрай необхідно знаходити будь-який спосіб зв'язку з природою, враховуючи те, скільки часу ми проводимо всередині. Перенесення зовнішнього середовища в наші домівки є ключовою концепцією біофільних інтер'єрів.
Зверніть увагу З чого почати ремонт: поради відомого українського девелопера
Ось п'ять головних ознак біофільного дизайну, за допомогою яких ви зможете створити прекрасні дизайни спалень.
Вікна без штор
Органічні шпалери
Текстильні детальні в стилі шинуазрі
Кімнатні рослини
Квітчаста постільна білизна