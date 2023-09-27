Сірий колір має як холодні, так і теплі відтінки: суміші бежевого або білого та сірого, жовтого чи навіть червоного і сірого. Останнім часом популярними стають теплі відтінки, які якраз дуже доречні у вітальнях, де ми намагаємося створити затишок.

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Обирайте сіро-коричневий, щоб створити драму

Сіро-коричневі стіни з темно-зеленим обрамленням / Фото Albion Nord

Поєднайте кілька відтінків сірого для візуальної глибини

Вітальня з блідо-сірими стінами та оксамитово-сірим диваном / Фото Future

Поєднайте сірий з чорним і білим для ефектного вигляду

Блідо-сіра вітальня з чорно-білими деталями / Фото Future

Створіть контраст за допомогою темно-сірого та яскравих тонів

Глибокий темно-сірий змушує яскраві кольори "співати" / Фото Future

Виберіть теплі відтінки сірого для створення затишку

Затишна сіра вітальня з візерунковими меблями / Фото Future