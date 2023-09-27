Серый цвет имеет как холодные, так и теплые оттенки: смеси бежевого или белого и серого, желтого или красного и серого. В последнее время популярны теплые оттенки, которые как раз очень уместны в гостиных, где мы пытаемся создать уют.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Выбирайте серо-коричневый, чтобы создать драму

Серо-коричневые стены с темно-зеленым обрамлением / Фото Albion Nord

Совместите несколько оттенков серого для визуальной глубины

Гостиная с бледно-серыми стенами и бархатно-серым диваном / Фото Future

Совместите серый с черным и белым для эффектного вида

Бледо-серая гостиная с черно-белыми деталями / Фото Future

Создайте контраст с помощью темно-серого и ярких тонов

Глубокий темно-серый заставляет яркие цвета "петь" / Фото Future

Выберите теплые оттенки серого для создания уюта

Уютная серая гостиная с узорной мебелью / Фото Future