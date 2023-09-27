Ідеї для сірої вітальні: п'ять способів, як цікаво використати цей універсальний колір
Джерело:Homes & Gardens
Ідеї сірої вітальні позачасові та універсальні, тому не дивно, що вони дуже популярні. До того ж сірий на стінах є чудовим фоном для меблів та декору різних відтінків.
Сірий колір має як холодні, так і теплі відтінки: суміші бежевого або білого та сірого, жовтого чи навіть червоного і сірого. Останнім часом популярними стають теплі відтінки, які якраз дуже доречні у вітальнях, де ми намагаємося створити затишок.
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