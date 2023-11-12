Як оформити вікна в спальні: 5 стильних ідей, які прикрасять вашу кімнату

Будь-які завіси для вікон вже давно перестали вважати лише практичною річчю. Зараз це стильний елемент декору, який впливає на загальний вигляд спальні.

Найчастіше в спальнях можна побачити звичайні штори, які класифікують як "м'який" тип обробки вікон, та жалюзі, що вважають "жорстким" типом. Окрім традиційних ідей, дизайнери пропонують ще кілька стильних варіантів.

Зверніть увагу Іпотека для українських захисників: що потрібно знати перед оформленням

Зберігайте затишок за допомогою звичайних штор

Ніжна рожево-сіра штора у спальні / Фото John Lewis

Спробуйте римські штори з візерунком

Римські штори – тип віконних жалюзі / Фото Tom Grimes

Оберіть вічно популярні дерев'яні віконниці

Віконниці пропускають денне світло, але водночас додають приватності / Фото Jody Stewart

Поєднуйте оформлення вікон зі шпалерами

Однакова обробка стін та вікон / Фото Villa Nova, Romo

Подумайте над вибором венеціанських жалюзі

Ідеально підходять як для класичних, так і для сучасних інтер'єрів / Фото Brent Darby Photography Limited