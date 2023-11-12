Як оформити вікна в спальні: 5 стильних ідей, які прикрасять вашу кімнату
Джерело:Homes & Gardens
Будь-які завіси для вікон вже давно перестали вважати лише практичною річчю. Зараз це стильний елемент декору, який впливає на загальний вигляд спальні.
Найчастіше в спальнях можна побачити звичайні штори, які класифікують як "м'який" тип обробки вікон, та жалюзі, що вважають "жорстким" типом. Окрім традиційних ідей, дизайнери пропонують ще кілька стильних варіантів.
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