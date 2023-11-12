Чаще всего в спальнях можно увидеть обычные шторы, классифицирующие как "мягкий" тип отделки окон, и жалюзи, считающие "жестким" типом. Помимо традиционных идей дизайнеры предлагают еще несколько стильных вариантов.

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Сохраняйте уют с помощью обычных штор

Нежно розовато-серая штора в спальне / Фото John Lewis

Попробуйте римские шторы с узором

Римские шторы – тип оконных жалюзи / Фото Tom Grimes

Выберите вечно популярные деревянные оконницы

Оконницы пропускают дневной свет, но одновременно добавляют конфиденциальность / Фото Jody Stewart

Сочетайте оформление окон с обоями

Одинаковая отделка стен и окон / Фото Villa Nova, Romo

Подумайте над выбором венецианских жалюзи

Идеально подходят как для классических, так и для современных интерьеров. Фото Brent Darby Photography Limited