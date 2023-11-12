Чаще всего в спальнях можно увидеть обычные шторы, классифицирующие как "мягкий" тип отделки окон, и жалюзи, считающие "жестким" типом. Помимо традиционных идей дизайнеры предлагают еще несколько стильных вариантов.
Обратите внимание Ипотека для украинских защитников: что нужно знать перед оформлением
Сохраняйте уют с помощью обычных штор
Нежно розовато-серая штора в спальне / Фото John Lewis
Попробуйте римские шторы с узором
Римские шторы – тип оконных жалюзи / Фото Tom Grimes
Выберите вечно популярные деревянные оконницы
Оконницы пропускают дневной свет, но одновременно добавляют конфиденциальность / Фото Jody Stewart
Сочетайте оформление окон с обоями
Одинаковая отделка стен и окон / Фото Villa Nova, Romo
Подумайте над выбором венецианских жалюзи
Идеально подходят как для классических, так и для современных интерьеров. Фото Brent Darby Photography Limited