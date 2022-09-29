Дизайнери назвали 6 речей, які псують враження від ванної кімнати

Ванна кімната – обов’язкове приміщення у будь-якому будинку. Тому питання її оформлення є одним із найпоширеніших серед тих, хто купив новобудову чи вирішив освіжити ремонт у старому житлі.

Однак через невелику площу приміщення та бажанні зекономити на додаткових елементах, власники нехтують основами дизайну. Це призводить до помилок, які псують враження від ванної кімнати, пише 24 канал.

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Маленькі дзеркала

За словами дизайнерів інтер'єру, маленькі дзеркала в ванних кімнатах, які висять надто високо над умивальником – це погана ідея із кілька причин. Насамперед ви не зможете роздивитися себе.



Маленькі дзеркала у ванній кімнаті – це не практично / Фото Unsplash

Проте з точки зору дизайну існує важливіший аргумент – великі дзеркала роблять кімнату просторішою та світлішою.

Недостатньо джерел світла

Правильне освітлення необхідне у всьому будинку, особливо у ванній. Це пов'язано із тим, що саме у цьому приміщенні ми здійснюємо багато процесів для яких необхідна хороша видимість – від чищення зубів до бриття чи нанесення макіяжу. Без належного освітлення, все може піти не за планом. Облаштовуйте кілька джерел світла / Фото Unsplash

В ідеалі ви повинні включити у свій простір 3 види освітлення – верхнє, робоче (настінне) та підлогове. Бажано, аби робоче джерело світло можна було регулювати.

Глянцева підлога



Уникайте глянцевого покриття на підлозі / Фото Unsplash

Обираючи гладку глянцеву підлогу, слід врахувати, що на ній часто залишатиметься волога. Це робитиме її слизькою, що становитиме загрозу вашій безпеці. Тому дизайнери радять обирати матову плитку середніх розмірів.

Яскраві килимки



Уникайте кольорових килимів / Фото Unsplash

Якщо у вашій ванній кімнаті більш ніж 1 килимок – у нас погані новини. Зазвичай надлишок текстилю робить ванну кімнату ще вужчою та тіснішою. Ще гірше, якщо ці килимки відрізняються за кольором чи матеріалом.

Найкраще вибрати один світлий килим, який допоможе миттєво навести лад у вашій ванній та освіжить її вигляд.

Відсутність систем для зберігання

Мило для рук, креми, вушні палички, зубні щітки з пастою на умивальну – перше, що впадає в очі вашим гостям. Далі погляд переводиться на шампуні та гель для душу, які стоять на стінках ванни чи душової кабіни. Насамкінець гості зауважують засоби для миття, які заховані під умивальник. У цьому хаосі часу на те, щоб роздивитися ваш свіжий ремонт практично немає.



Перелийте рідини у спеціальні дозатори / Фото Unsplash

Щоб уникнути візуального шуму, посортуйте усі речі за призначенням. Перелийте рідини в спеціальні дозатори, заховайте засоби для чищення та миття поверхонь у корзини, викиньте косметику, якою давно не користуєтеся. Це допоможе вивільнити простір та зробить ванну значно світлішою.

Старі рушники



Поміняйте рушники / Фото Unsplash

Зіпрані та брудні рушники, які давно втратили свій товарний вигляд, краще перетворити на ганчірки або викинути. Натомість дизайнери радять придбати по два комплекти рушників для кожного мешканця квартири. Свіжий набір зробить ванну кімнату значно акуратнішою.