Однако из-за небольшой площади помещения и желания сэкономить на дополнительных элементах, владельцы пренебрегают основами дизайна. Это приводит к ошибкам, которые портят впечатление от ванной комнате, пишет 24 канал.

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Маленькие зеркала

По словам дизайнеров интерьера, маленькие зеркала в ванных комнатах, висящие слишком высоко над умывальником – это плохая идея по нескольким причинам. В первую очередь вы не сможете рассмотреть себя.



Маленькие зеркала в ванной комнате – это не практично / Фото Unsplash

Однако с точки зрения дизайна существует более важный аргумент – большие зеркала делают комнату более просторной и светлой.

Недостаточно источников света

Правильное освещение необходимо во всем доме, особенно в ванной. Это связано с тем, что именно в этом помещении мы осуществляем много процессов, для которых необходима хорошая видимость – от чистки зубов до бритья или нанесения макияжа. Без должного освещения, все может пойти не по плану. Устройте несколько источников света / Фото Unsplash

В идеале вы должны включить в свое пространство 3 вида освещения – верхнее, рабочее (настенное) и напольное. Желательно, чтобы рабочий источник света можно было регулировать.

Глянцевый пол



Избегайте глянцевого напольного покрытия / Фото Unsplash

Выбирая гладкий глянцевый пол, следует учесть, что на нем часто будет оставаться влага. Это будет делать его скользким, что будет представлять угрозу вашей безопасности. Поэтому дизайнеры советуют выбирать матовую плитку средних размеров.

Яркие коврики



Избегайте цветных ковров / Фото Unsplash

Если в вашей ванной комнате больше одного коврика – у нас плохие новости. Обычно избыток текстиля делает ванную еще более узкой и тесной. Еще хуже, если эти коврики отличаются по цвету или материалу.

Лучше выбрать один светлый ковер, который поможет мгновенно навести порядок в вашей ванной и освежит ее вид.

Отсутствие систем хранения

Мыло для рук, кремы, ушные палочки, зубные щетки с пастой на умывальнике – первое, что бросается в глаза вашим гостям. Далее взгляд переводится на шампуни и гель для душа, стоящие на стенках ванной или душевой кабины. В заключение гости отмечают средства для мытья, которые спрятаны под умывальник. В этом хаосе времени на то, чтоб разглядеть ваш свежайший ремонт фактически нет.



Перелейте жидкости в специальные дозаторы / Фото Unsplash

Чтобы избежать визуального шума, рассортируйте все вещи по назначению. Перелейте жидкости в специальные дозаторы, спрячьте средства для чистки и мытья поверхностей в корзины, выбросьте косметику, которой давно не пользуетесь. Это поможет высвободить пространство и сделает ванну гораздо светлее.

Старые полотенца



Поменяйте полотенца / Фото Unsplash

Сопранные и грязные полотенца, давно потерявшие свой товарный вид, лучше превратить в тряпки или вообще выбросить. Дизайнеры советуют приобрести по два комплекта полотенец для каждого жильца квартиры. Свежий набор сделает ванную комнату гораздо аккуратнее.