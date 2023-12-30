Коли мовиться про дизайн ванної, то фахівці часто використовують поняття "домашня розкіш". Воно максимально передає відчуття, які у вас мають виникати під час перебування у цій кімнаті. Неважливо, чи у вас маленька ванна, чи велика, облаштувати її стильною та затишною цілком реально.

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Додайте кольору та візерунків за допомогою шпалер

Ванна кімната із зеленими шпалерами з рослинним принтом / Фото Penny Morrison

Використовуйте позолочені деталі в білому просторі

Біла ванна кімната з позолоченою фурнітурою та освітленням / Фото Gunter and Co

Оберіть м'які заспокійливі відтінки

Синя ванна на тлі зеленої плитки у білій кімнаті / Фото Future

Облаштуйте ванну в біло-чорних кольорах

Біла ванна з чорною панеллю та іншими деталями в стилі ар-деко / Фото Ripples

Не забувайте про великі дзеркала

Великі дзеркала візуально збільшують маленькі ванні кімнати / Фото CP Hart