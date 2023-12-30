Когда говорится о дизайне ванной, то специалисты часто используют понятие "домашняя роскошь". Оно максимально передает ощущения, которые у вас возникают во время пребывания в этой комнате. Неважно, у вас маленькая ванна или большая, обустроить ее стильной и уютной вполне реально.
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Добавьте цвета и узоры с помощью обоев
Ванная комната с зелеными обоями с растительным принтом / Фото Penny Morrison
Используйте золоченые детали в белом пространстве
Белая ванная комната с позолоченной фурнитурой и освещением / Фото Gunter and Co
Выберите мягкие успокаивающие оттенки
Синяя ванна на фоне зеленой плитки в белой комнате / Фото Future
Устройте ванную в бело-черных цветах
Белая ванна с черной панелью и другими деталями в стиле ар-деко / Фото Ripples
Не забывайте о больших зеркалах
Большие зеркала визуально увеличивают маленькие ванные комнаты / Фото CP Hart