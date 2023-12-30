5 ідей для дизайну ванної кімнати будь-якого розміру: це безпрограшні варіанти
Джерело:Homes & Gardens
Дизайн ванної кімнати обов'язково є у списку найважливіших справ під час ремонту чи оновлення інтер'єру. Експерти кажуть, що дуже важливо створити там атмофсферу затишку та розлаблення – ось 5 прикладів.
Коли мовиться про дизайн ванної, то фахівці часто використовують поняття "домашня розкіш". Воно максимально передає відчуття, які у вас мають виникати під час перебування у цій кімнаті. Неважливо, чи у вас маленька ванна, чи велика, облаштувати її стильною та затишною цілком реально.
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