Як оновити ванну без ремонту: три ідеї, які зекономлять ваш бюджет

Якщо ванна кімната потребує оновлення, то це можна зробити без ремонту. Дизайнери розповіли про три ідеї, які не завдадуть клопотів і не зроблять дірки в бюджеті.

Невеликі оновлення можуть істотно змінити зовнішній вигляд ванної кімнати. Це улюблені лайфхаки дизайнерів інтер'єру, які це доводять.

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Придбайте новий розкішний туалетний столик

Навіть один новий предмет меблів впливає на загальний вигляд усієї ванної кімнати. Ви можете придбати розкішний туалетний столик чи замінити умивальники. Наприклад, погляньте на сантехніку й меблі з мармуру.

Новий туалетний столик з подвійними умивальниками / Фото Paul Raeside, Future

Створіть інтерес за допомогою творів мистецтва

Відносно недорогий і простий спосіб оновити ванну – це додати інтерес до порожніх стін. Багато хто вважає, що ця кімната не місце для творчості, але дизайнери кажуть, що цей міф уже давно розвінчали.

Немає місця для картин? Подивіться на нові дзеркала. Це теж чудовий спосіб оновити ванну кімнату.

"Найпростіший спосіб оновити ванну – замінити дзеркало, освітлення та фурнітуру. Фурнітура чорного або латунного кольору також зігріє простір. Незалежно від того, чи є у вас бра, чи підвіска над раковиною, існує стільки недорогих варіантів, які можуть мати драматичний ефект", – каже дизайнерка Кеті Браунінг.

Ванна кімната з чудовими картинами / Фото Drummonds

Оновіть маленькі деталі

Стара ванна і раковина можуть знову засяяти, якщо ви заміните старі змішувачі та інші маленькі деталі на нові. Коли будете обирати, звертайте увагу на інше покриття, щоб отримати максимально свіжий ефект.

Дизайнер Саша Тінд погоджується: "Зміна апаратного забезпечення – це просте й недороге оновлення. Існує безліч варіантів, які можна використовувати в сучасному чи традиційному середовищі. Змішувачі можна також використовувати як акценти, наприклад, матовий чорний або латунь".

Новий змішувач з вишуканого матеріалу / Фото Future